Ringelblume: Alles zur Anwendung und Wirkung der Calendula

Hautärzte beobachten häufig allergische Reaktionen auf Calendula-Produkte. Dies komme durch die Anwendung an offenen Hautstellen wie Wunden oder Ekzemen, erklärt Susanne Glang-Vetter vom Berufsverband der Deutschen Dermatologen. An diesen Stellen ist die Hautbarriere nicht mehr erhalten und die Körperabwehrzellen fangen an, auf allergieauslösende Inhaltsstoffe zu reagieren. Allergiker sollten daher besonders vorsichtig sein.