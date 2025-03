In Deutschland sind laut einer Umfrage der Barmer-Ersatzkasse 13 Prozent der Menschen im mittleren Lebensalter davon betroffen, Tendenz steigend. Haralampos Gouveris, Leiter des Schlaflabors an der Universitätsmedizin Mainz, überrascht das nicht, denn es sei ein Alter, in dem es um vieles geht.