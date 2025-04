Starke Schmerzen und eine Delle sind typische Symptome

Die Betroffenen können den Arm nicht mehr aktiv bewegen. Der Gelenkkopf springt in den allermeisten Fällen nach vorne unten heraus. Eine hintere Schulterluxation dagegen sei absolut selten, sagt Marcus Siebert, Orthopäde und Sportmediziner aus Kassel.

Die häufigste Ursache einer Schulterluxation ist ein traumatisches Ereignis, also ein Unfall.

Wenn plötzlich stechende Schmerzen in der Schulter auftreten, kann der Riss einer Muskelsehne die Ursache sein. In den meisten Fällen führt dann an einer Operation kein Weg vorbei.

