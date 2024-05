Methylquecksilber: Schwangere sollen bestimmte Fische meiden

Methylquecksilber auch in Hai, Schwertfisch und Thunfisch

Insbesondere in großen und älteren Raubfischen, wie Hai, Schwertfisch oder Thunfisch, würden die höchsten Methylquecksilber-Konzentrationen gemessen. Auch in Rotbarsch seien vergleichsweise hohe Werte registriert worden.

Fisch gilt eigentlich als grundsätzlich gesund

Für die Stellungnahme werteten die Forscher Daten einer Studie aus, in der das BfR untersucht hat, welche Stoffe in welchen Konzentrationen in Lebensmitteln enthalten ist.