Jana Durward hat sich in ihrer Schwangerschaft ausführlich mit dem Thema Impfen auseinandergesetzt, weil sie sich und ihr Baby schützen möchte.

Ein unzureichender Impfschutz kann für Schwangere und das ungeborene Kind besonders gefährlich sein. So können Infektionen wie Röteln oder Windpocken zu Frühgeburten führen, aber auch Folgen für die Entwicklung des Embryos haben, erklärt Carmen Caspari, niedergelassene Gynäkologin.

Weltweit liegen die Impfquoten hinter dem Vor-Corona-Niveau. Auch in Deutschland wird weniger geimpft, zum Beispiel gegen Masern. Kinderärzte warnen vor einer spürbaren Impflücke.

Welche Impfungen vor der Schwangerschaft wichtig sind

Frauen mit Kinderwunsch sollten ihren Impfstatus checken lassen und fehlende Impfungen nachholen. Wichtig ist das vor allem bei Impfungen mit einem Lebendimpfstoffen. Diese dürfen in der Schwangerschaft nicht verabreicht werden, weil sie abgeschwächte, aber noch vermehrungsfähige Krankheitserreger enthalten. Es besteht ein theoretisches Risiko, dass die Erreger über die Plazenta auf das ungeborene Kind übertragen werden und eine Infektion auslösen können.

Zwischen Impfungen mit Lebendimpfstoffen und dem Beginn einer Schwangerschaft sollten mindestens vier Wochen liegen. Eine versehentliche Impfung in der Frühschwangerschaft ist laut den Impfempfehlungen jedoch kein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch . Nach wissenschaftlichem Stand liegen keine Hinweise auf mögliche Schädigungen des ungeborenen Kindes vor.

Respiratorisches Synzytial-Virus: Impfung oder Antikörper?

Bei Säuglingen unter sechs Monaten ist das respiratorische Synzytial-Virus die Hauptursache für schwere Bronchiolitis und Lungenentzündungen und häufig mit Aufenthalten im Krankenhaus verbunden.Einen sofort wirksamen Schutz des Säuglings bietet die RSV-Prophylaxe . Es handelt sich dabei um eine passive Immunisierung mit einem Antikörper.Die Gabe des Antikörpers erfolgt zeitnah nach der Geburt, wenn das Kind in der RSV-Saison, also von Oktober bis März, geboren wird. Im Frühjahr und Sommer geborene Kinder erhalten die Prophylaxe vor Beginn der RSV-Saison - zwischen September und November.

Welche Impfungen in der Schwangerschaft empfohlen werden

Generell dürfen alle Totimpfstoffe in der Schwangerschaft geimpft werden. Sie enthalten keine vermehrungsfähigen Erreger und können daher keine Infektion auslösen. Die Stiko empfiehlt Impfungen gegen Krankheiten wie Keuchhusten, die Schwangere oder Neugeborene gefährden, deren Impfungen aber nachgewiesen sicher sind.

Das Kind erhält durch die Keuchhusten-Impfung der Mutter eine Leih-Immunität und damit Nestschutz in den ersten acht Wochen.

Erst ab der achten Lebenswoche dürfen Babys zum ersten Mal gegen Keuchhusten geimpft werden. Durch die Impfung der Mutter in der Schwangerschaft bildet diese Antikörper, die über die Plazenta auf das ungeborene Kind übertragen werden. Ist die Mutter geimpft, sinkt das Risiko für das Neugeborene, zu erkranken um neunzig Prozent, so die Frauenärztin.

Die Impfung wird als Kombinationsimpfung gegen Keuchhusten, Diphterie und Tetanus zwischen der 28. und 36. Schwangerschaftswoche verabreicht. Sie wird in jeder Schwangerschaft erneut gegeben, weil die Antikörper nur für eine begrenzte Zeit vorhanden sind.

Welche weiteren Impfungen möglich sind

Nach individueller Risiko-Nutzen-Abwägung können auch Impfungen gegen Polio , Meningokokken, Pneumokokken, FSME sowie Reiseimpfungen gegen Tollwut, Typhus und Japanische Enzephalitis in Betracht kommen.

Eine Impfung gegen Gelbfieber wird in der Schwangerschaft nicht empfohlen, da es sich hierbei um einen Lebendimpfstoff handelt. Dennoch kann sie bei unvermeidbaren Reisen in Risikogebiete verabreicht werden, weil eine Erkrankung an Gelbfieber für die Mutter und das ungeborene Kind gefährlicher sein kann als die Impfung.