Derzeit werden ungefähr 8.000 Erkrankungen als selten eingestuft. Eine Erkrankung gilt als selten, wenn unter 10.000 Menschen höchstens fünf Betroffene registriert sind. Beim Pitt Hopkins Syndrom beispielsweise sind das im deutschsprachigen Raum, also Österreich und Schweiz mitgerechnet, nur etwa 180 Personen.Laut Schätzungen sind etwa vier Millionen Menschen in Deutschland von einer seltenen Erkrankung betroffen. In der Europäischen Union schätzt man die Zahl auf 30 Millionen. In ihrer Gesamtheit gesehen bilden die mitunter sehr wenigen Betroffenen einzelner seltener Krankheiten also eine große Gruppe.