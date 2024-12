Typische Zeichen einer Skoliose sind ein Schiefstand der Schulter und der Taille. Beim Vorbeugen des Rumpfes zeigt sich zudem eine Wölbung am Rücken . Die Verkrümmung der Wirbelsäule wird in vier Schweregrade unterteilt. Dazu wird jeweils am obersten sowie am untersten Wirbelkörper der Verkrümmung eine Gerade gezogen. Der Winkel zwischen den Geraden gibt den sogenannten Cobb-Winkel an.