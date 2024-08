Tanorexie: Sucht nach Bräune durch Sonnenbad und Solarium

Tanorexie bedeutet so viel wie Bräunungssucht . Betroffene sind süchtig danach, ihre Haut regelmäßig exzessiv zu bräunen. Doch nicht jeder dunkel gebräunte Mensch ist automatisch bräunungssüchtig. Wer an Tanorexie leidet, muss quasi zwanghaft in die Sonne oder ins Solarium, sonst kommt es zu Entzugserscheinungen wie Unruhe oder Gereiztheit. Ein weiteres Problem: Betroffene fühlen sich selbst dann noch zu blass, wenn sie dunkel gebräunt sind.