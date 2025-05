Das vegetative oder autonome Nervensystem besteht aus Parasympathikus und Sympathikus, die sich wie zwei Gegenspieler verhalten. Der Parasympathikus sorgt für Ruhe und regt den Speichelfluss an. Der Sympathikus spielt in Stresssituationen eine große Rolle und hemmt dann den Speichelfluss.Dass Sabbern und Dopamin in einem Zusammenhang stehen, zeigt sich auch bei Parkinson -Patienten. Bei der neurologischen Erkrankung ist der Dopaminspiegel verringert, was unter anderem zu einem gestörten Schluckreflex führt. In der Folge sammelt sich Speichel im Mund - bis er überläuft. Hier ist also nicht die Speichelproduktion erhöht, sondern die Verarbeitung unter dem Einfluss von Dopamin gestört.