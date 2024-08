Starkes Schwitzen ohne Anstrengung: Hyperhidrosis behandeln

Eigentlich ist Schwitzen normal: Es kühlt den Körper und schützt ihn vor Überhitzung . Doch wer an Hyperhidrosis leidet, schwitzt übermäßig viel und ohne äußerliche Einflüsse. Vielen ist der Schweiß in Achseln, an Händen, Füßen, im Gesicht oder am Kopf peinlich und er beeinträchtigt das Alltagsleben. Das fängt schon beim Händeschütteln an.