Bei einem Schlaganfall werden Teile des Gehirns nicht mehr ausreichend durchblutet. Dadurch kann es zu einem Ausfall bestimmter Funktionen kommen, schlimmstenfalls mit lebensbedrohlichen Folgen.Allein in Deutschland erleiden jährlich etwa 270.000 Menschen einen Schlaganfall. 40 Prozent der Patienten versterben innerhalb des ersten Jahres an den Folgen des Schlaganfalls. Schlaganfälle sind damit die dritthäufigste Todesursache. Rund 60 Prozent der Patienten sind ein Jahr nach dem Schlaganfall auf Therapie, Hilfsmittel oder Pflege angewiesen.In Deutschland gibt es heute in über 350 Krankenhäusern Spezialstationen, sogenannte Stroke Units, zur schnellen und umfassenden Behandlung von Schlaganfall-Patienten.