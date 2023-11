Suizidprävention: Hilfe, wenn das Leben sinnlos scheint

Der 10. September ist Welttag der Suizidprävention. In Deutschland sterben mehr Menschen an Suizid als durch Verkehrsunfälle, Gewalttaten, illegale Drogen und AIDS zusammen. Im Jahr 2021 starben in Deutschland insgesamt 9.215 Personen durch Suizid - das waren mehr als 25 Menschen pro Tag.



Männer nahmen sich deutlich häufiger das Leben als Frauen: Rund 75 Prozent der Selbsttötungen wurden von Männern begangen. Das durchschnittliche Alter von Männern lag zum Zeitpunkt des Suizides bei 59,9 Jahren. Frauen waren im Durchschnitt 61 Jahre alt.



Insgesamt ist die Zahl der Suizide in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen: 1980 nahmen sich beispielweise noch rund 50 Personen pro Tag das Leben.