In einer aktuellen Studie wurden Symptom-Checker-Apps in den Notaufnahmen der Charité Berlin erprobt. Ein Ergebnis: Deutlich mehr Patienten wie auch Ärzte hatten zumindest den Eindruck, dass die App hilfreich statt hinderlich war. Wichtig sei auch das Ergebnis, dass die Patienten, die einen Symptom-Checker verwendeten, ihren behandelnden Ärzten nicht weniger vertrauten, sagt Malte Schmieding vom Institut für Medizinische Informatik der Charité, der an der Studie beteiligt war. Genau das sei jedoch ein gängiger Vorbehalt gegen Symptom-Checker-Apps und Online-Gesundheitsinformationen allgemein.