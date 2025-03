Die Mittelmeerdiät eignet sich besonders gut, um die Fettleber zu heilen. Diese traditionelle Ernährungsform, welche vorwiegend in Ländern rund um das Mittelmeer verbreitet ist, zeichnet sich durch einen hohen Anteil an naturbelassenen Produkten aus. Hierzu zählt ein hoher Anteil an frischem Gemüse und Obst, Vollkornprodukten, Olivenöl, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen sowie Fisch und Meeresfrüchten. Milchprodukte, Fleisch und Eier werden nur in moderaten Mengen konsumiert. Süßigkeiten oder andere stark verarbeitete Produkte werden nur selten verzehrt.