In Deutschland leiden etwa sieben Millionen Menschen an einer Makuladegeneration. Betroffene fürchten vor allem den Verlust ihres Sehvermögens. Bei der Makuladegeneration handelt es sich um eine chronische Erkrankung der Makula, der Stelle des schärfsten Sehens in der Netzhaut.

Ursache ist eine Stoffwechselstörung in der Netzhaut aufgrund altersbedingter Veränderungen. Daher erkranken vorwiegend ältere Menschen. Die Gefahr steigt ab dem 50. Lebensjahr an. Zehn bis 20 Prozent aller Betroffenen sind über 85 Jahre alt.

Trockene und feuchte Makuladegeneration

Bei etwa 15 Prozent der Betroffenen geht die trockene in eine feuchte Form über. Der Körper will den Schaden beheben und versucht, die Durchblutung zu fördern, was zur Bildung von neuen Blutgefäßen führt. Diese sind jedoch brüchig, Flüssigkeit und Blutbestandteile sickern heraus und stören die Netzhautfunktion.

An den Narben lasse sich nichts mehr ändern, auch wenn keine weitere Flüssigkeit mehr austritt, so Liegl. Deshalb sollte früh behandelt werden.

Wie sich die Sicht verändert

So wird eine Makuladegeneration erkannt

Sehverlust bei feuchter Form aufhalten

Reservoir statt regelmäßiger Spritze

Im Rahmen einer Studie wird derzeit ein Verfahren getestet, bei dem die Ärzte ein kleines Reservoir in das Auge einsetzen. Die etwa reiskorngroße Kunststoffvorrichtung wird in die äußere Hülle des Auges, in die Lederhaut, implantiert. Von dort fließt der Wirkstoff, der den Wachstumsfaktor blockiert, gleichmäßig ins Auge hinein. Das System erspart den Patienten die häufigen Spritzen in das Auge, betont Frank Holz, Leiter der Augenklinik.