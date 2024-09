Tuberkulose: Wissenswertes zu Ansteckung, Symptomen und Co.

Eine Tuberkulose verlief 2023 weltweit für mehr als 1,3 Millionen Menschen tödlich. In Deutschland kommt die meldepflichtige Erkrankung selten vor. Allerdings sind die Infektionszahlen in den letzten Jahren auch hier gestiegen, was auf die Migration zurückführt wird. Trotz guter Behandlungsmöglichkeiten in reichen Ländern wie Deutschland ist die Tuberkulose gefürchtet, so Lungenarzt Stefan Blaas vom Caritas Krankenhaus St. Maria in Donaustauf.