Tubuläre Brust: Therapie und Kosten der Brustfehlbildung

Bei Betroffenen ist das Wachstum der Brustdrüse gehemmt, die Brust bleibt unterentwickelt. Das äußert sich in unterschiedlichen Formen und Schweregraden. In der Regel zeigen sich bestimmte Merkmale wie vergrößerte Brustwarzen, eine zu hoch liegende Unterbrustfalte, ein eher geringes Brustvolumen sowie ein verminderter Hautmantel, was eine hängende Brust verursacht. Ursache ist eine angeborene Fehlentwicklung, die sich im Rahmen der Pubertät zeigt.