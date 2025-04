UV-Strahlung im Frühling: Wie wichtig Sonnenschutz ist

Meist denkt man erst an Sonnenschutz, wenn es richtig heiß wird. Doch UV-Strahlung ist unsichtbar und unabhängig von der Lufttemperatur. Sogar an kühlen Tagen besteht die Gefahr gesundheitlicher Schäden.

Ohne Sonnenschutz dringen die UV-Strahlen in Haut und Augen ein und können Schäden verursachen

Hauptauslöser von Hautrötungen ist die UV-B-Strahlung, die vor allem in die Oberhaut eindringt, wohingegen UV-A-Strahlung bis in tiefere Hautschichten gelangt.

Gesundheitliche Folgen durch UV-Strahlung

Die Stärke der UV-Strahlung hängt von der Jahres- und Tageszeit sowie vom Breitengrad ab. In den Sommermonaten ist sie intensiver als im Winter, im Tagesverlauf ist sie zur Mittagszeit am gefährlichsten. Zudem steigt die Strahlungsintensität, je näher man dem Äquator kommt.

Warum die Sonne in den Bergen intensiver ist

Daneben spielen Höhenlage, Bewölkung und Ozonschicht eine Rolle: In den Bergen haben die UV-Strahlen einen kürzeren Weg und die Luft ist dünner. Dadurch steigt ihre Intensität pro 1.000 Höhenmeter um circa 10 Prozent.

Schutz vor UV-Strahlung

UV-Index als Orientierungshilfe

Die tagesaktuelle UV-Belastung und damit das Gesundheitsrisiko an einem Ort lassen sich mit dem UV-Index (UVI) einschätzen. Er wird regelmäßig vom Deutschen Wetterdienst und dem Bundesamt für Strahlenschutz veröffentlicht. Je höher der Index, desto schneller kann bei ungeschützter Haut ein Sonnenbrand entstehen.

Die Skala wurde von der Weltgesundheitsorganisation entwickelt und ist international einheitlich. Ein UVI von beispielsweise 5 bedeutet also in Deutschland dasselbe wie in Südafrika.