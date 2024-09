Verhütung für den Mann: Gibt es Alternativen zum Kondom?

Alternativen zum Kondom : Neue Verhütungsmethoden für den Mann

von Friederike Streib 26.09.2024 | 06:03 |

Kondom oder Vasektomie: Verhütungsmethoden für Männer scheinen begrenzt. Doch es werden Alternativen entwickelt, so etwa die thermische Verhütung per Hodenring. So funktioniert's.