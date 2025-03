Dem Bundesgesundheitsministerium zufolge ist Prostatakrebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland. Welche Methoden der Früherkennung von der Krankenkasse bezahlt werden.

Die meisten Menschen gehen nur dann zum Arzt, wenn sie Probleme oder Schmerzen haben. Diese Erfahrung macht Maren Sommer, niedergelassene Hausärztin in Hamburg, sehr häufig. Dabei gibt es einige Früherkennungs-Untersuchungen für Frauen, Männer und Kinder, die von den Kassen gezahlt werden. "So können Krankheiten in einem frühen Stadium erkannt und behandelt werden", sagt Sommer.