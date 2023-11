Keime in Wasserflaschen: Wie lange Wasser haltbar ist

In Glasflaschen liegt die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthaltbarkeit für Mineralwasser bei zwei Jahren .

liegt die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthaltbarkeit für Mineralwasser . Bei Mineralwasser in PET-Flaschen liegt die Haltbarkeit bei etwa einem Jahr.

Auch Mineralwasser trägt ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Verantwortlich dafür ist die EU-Lebensmittelinformationsverordnung. Sie schreibt für Mineralwasser verpflichtend ein Mindesthaltbarkeitsdatum vor. Denn: Mineralwasser ist nicht keimfrei. Es kommt lediglich auf die Menge an. Bestimme Keime wie Escherichia coli oder Pseudomonas aeruginosa dürfen auf keinen Fall enthalten sein. Für die Haltbarkeit kommt es zudem darauf an, worin es abgefüllt wird.Wird Mineralwasser kühl und dunkel gelagert, ist es in der Regel auch lange nach Ablauf des Datums genießbar. Da es zu geschmacklichen Veränderungen kommen kann, sollte man es vorher probieren. Oft schmeckt es "abgestanden". Man kann das Wasser dann aber noch zum Kochen oder Blumengießen verwenden.Quelle: Verbraucherzentrale Bayern