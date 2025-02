Zwiebeln sind eine wertvolle Quelle für Vitamin C, B6, B7, dem Pflanzenfarbstoff Quercetin sowie Kalium und Schwefel. Die schwefelhaltigen Verbindungen sind übrigens der Grund, weshalb beim Schneiden von Zwiebeln schnell Tränen fließen. Dagegen soll ein besonders scharfes Messer helfen - alternativ kann man während des Schneidens einen Schluck Wasser im Mund behalten.

Zwiebeln: Positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System

Die schwefelhaltigen Verbindungen in der Zwiebel können sich positiv auf die Gesundheit auswirken: Sie tragen dazu bei, die Durchblutung zu fördern. Ein regelmäßiger Zwiebelkonsum kann daher unterstützend zur Herz-Kreislauf-Gesundheit beitragen. Darüber hinaus enthalten Zwiebeln Stoffe, die eine leichte hemmende Wirkung auf die Blutgerinnung haben.

Zwiebeln enthalten in geringer Menge leicht blutverdünnende Substanzen und können schützend bei Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen sein.

Die Zwiebel als pflanzliches Powerpaket

Besonders rote Zwiebeln und Zwiebelsaft enthalten viel Pflanzenfarbstoff Quercetin, der antioxidative Eigenschaften hat und antiallergisch wirkt. Eine mittelgroße Zwiebel am Tag ist nötig, um davon zu profitieren. Dabei sei es am günstigsten, sie roh zu verzehren, da viele der Stoffe beim Erwärmen, vor allem in der Mikrowelle, zerstört werden, erklärt Allgemeinmedizinerin Gabriele Bauer.