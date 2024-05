Richtig Streiten lernen mit gewaltfreier Kommunikation

Alle tun es. Die einen laut, die anderen leise. Manche knallen Türen, andere überziehen sich gegenseitig mit Schimpftiraden. Die einen fordern die Konfrontation heraus, die anderen suchen bereits bei den kleinsten Misstönen das Weite. Die Rede ist vom Streit. Er ist fester Bestandteil des Alltags in Familien, unter Freunden oder am Arbeitsplatz . Und er ist wichtig, ja sogar unabdingbar, so unangenehm er meist doch ist.