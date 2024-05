Kartenzahlung: Gebühren für Händler steigen nach Maestro-Aus

In Deutschland sind über 100 Millionen Girocards im Umlauf. Ab nächstem Monat soll die Vergabe von EC-Karten mit Maestro-Funktion jedoch eingestellt werden.

Sorgen im Handel über höhere Gebühren bei Kartenzahlung

Bei Händlern herrscht deswegen Aufregung: Viele befürchten höhere Kosten. Denn für Händler werden höhere Gebühren fällig, wenn Kunden mit den Debitkarten der Kreditkartenfirmen statt per Girokarte bezahlen.

Während im Einzelhandel laut einer Studie der Bundesbank in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Institut des Handels EHI pro Transaktion mit der Girokarte im Durchschnitt Kosten in Höhe von 0,33 Euro anfallen, sind sie mit der Kreditkarte etwa dreimal so hoch.