Wer öfter im Ausland ist, weiß, dass das Geldabheben am Bankautomaten an der Straßenecke zu einem teuren Spaß werden kann. Entweder verlangen die ausländischen Geldautomatenbetreiber ordentlich Gebühren oder die eigene Hausbank in Deutschland erhebt diese. Je nach Kontomodell kann das auch günstiger sein. Wer sich Zeit für einen Girokontenvergleich nimmt, kann also einiges sparen.