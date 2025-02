Für Skiurlaube ohne überfüllte Pisten bieten sich vor allem Reisen zum Ende der Wintersportsaison oder zu Beginn der neuen Saison an. Wer lieber auf Städtereisen geht, sollte sich vorab informieren, wann in der jeweiligen Stadt größere Veranstaltungen stattfinden. Termine für Stadtfeste, Festivals oder andere Events ziehen oft Besuchermassen an.