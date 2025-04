Der Regenschirm aus dem Discounter ist zwar billig, doch meist ist er nach dem ersten Windstoß kaputt. In der Regel wird dann einfach ein neuer gekauft. Für die Umwelt besser wäre allerdings eine Reparatur. "Solange der Stoff heil ist, kann man in den meisten Fällen alles reparieren", sagt Schirmmacherin Meike Vertein. "Das kostet meist nicht viel." Es lohne sich, Geld in einen besseren Regenschirm zu investieren. Gute Stockschirme hätten etwa eine Lebenserwartung von 30 Jahren, bei Taschenschirmen liege diese wegen der kompakteren Mechanik bei acht Jahren.