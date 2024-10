Halloween: Kürbis schnitzen für die Halloween-Deko

Der Name geht auf das Wort "All Hallows’Eve" (Vorabend von Allerheiligen) zurück. Viele verorten den Ursprung des Festes der Geister und Gespenster in Amerika, dabei liegt dieser in Irland. Es waren irische Auswanderer, die Halloween-Bräuche in die USA brachten. Mittlerweile ist Halloween in Deutschland und anderen europäischen Ländern voll im Trend. Wenn Halloween naht, ist es in vielen Familien ein Ritual, gemeinsam mit den Kindern einem ausgehöhlten Kürbis ein gruseliges Gesicht zu verpassen