So klettern besonders Katzen , aber auch einige Hunde , nicht nur gerne aufs eigene Sofa, sondern auch auf größere Möbelstücke. Diese sollten entlang von Wänden ohne Abstand an die Wandflächen anschließen. Der Grund: Kriecht etwa eine Katze zwischen den Spalt von Wand und Schrank, kann sie steckenbleiben. Wackelnde Möbel stellen ebenfalls eine Gefahr dar. "Befestigen Sie Regale und Schränke sicher an der Wand, sodass sie nicht umfallen können", rät Diplom-Biologin Förster.