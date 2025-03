Nutz- und Ziergehölze sowie Bäume an der Grundstücksgrenze unterliegen anderen Regelungen. So dürfen Nutzpflanzen wie beispielsweise Obstbäume meist nicht direkt an der Grenze gepflanzt werden, um den Nachbarn nicht mit herabfallenden Früchten oder Blättern zu belästigen. Auch bei hohen Bäumen werde häufig ein Mindestabstand von zwei Metern zur Grenze vorgeschrieben, so Kai Warnecke.