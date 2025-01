Um hochverarbeitete Lebensmittel zu identifizieren hat eine Arbeitsgruppe der Universität Gießen um Ernährungswissenschaftler Mathias Faßhauer das kostenlose Programm Neatic entwickelt. Es steht für "Natural eating with three ingredients checked" und soll dem Nutzer helfen, Dickmacher-Zutaten im Alltag zu erkennen und zu vermeiden. Dafür muss man sich nur drei Zutaten merken, identifiziert damit aber über 80 Prozent aller hochverarbeiteten Lebensmittel.Enthält ein Lebensmittel Aroma oder Süßungsmittel, sollte man es komplett meiden. Enthält es an den ersten drei Stellen der Zutatenliste Zucker oder eines der Zuckersignalwörter (Sirup, Saft, Most, Honig, -ose, -dextrin) kann man das Produkt zwar essen, sollte den Konsum aber auf etwa 40 Gramm Zucker pro Tag beschränken. Das Programm gibt es kostenlos als App und als Arbeitsbuch zum Download. Mit Hilfe der App kann man auch Lebensmittel tracken und ungeeignete Produkte finden.