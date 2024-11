Für viele Arbeitnehmer sieht so der ideale Arbeitstag aus: nach dem Aufstehen direkt an den Schreibtisch im Homeoffice setzen, statt lange zum Arbeitsplatz pendeln. Der digitale Wandel auch in der Arbeitswelt macht es möglich. Dank Laptop, Tablet oder Smartphone lässt sich fast von überall aus arbeiten. Beim Homeoffice gelten aber ebenso wie bei der Arbeit in der Firma vor Ort rechtliche Regeln.