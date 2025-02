Im Bienenstock reift der Nektar bei einer Temperatur von etwa 34 bis 36 Grad. Nach und nach verdampft dabei das Wasser, der Nektar wird so zu Honig eingedickt. Hat er einen Wassergehalt von unter 20 Prozent erreicht, ist der Honig reif zur Ernte. Genau so viel Wasser darf laut Honigverordnung maximal in einem Honig enthalten sein. In der Laboranalyse hielten alle sechs Produkte, die im Rahmen eines WISO -Checks untersucht wurden, diese Vorgabe ein. Bei der Stichprobe wurden drei günstige und drei teure Honige aus dem Supermarkt näher begutachtet.