Zur Schonzeit für Wildtiere müssen Hunde in Wäldern , auf Wiesen und an dazugehörigen Gewässern oftmals an die Leine. Das gilt in vielen Bundesländern besonders für die sogenannte Brut- und Setzzeit, in denen Wildvögel brüten und Waldtiere, darunter Füchse, Wildschweine oder Rehe, Nachwuchs bekommen.