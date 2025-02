Bedürfnisse von Wohnungskatzen

Besonders junge Katzen sind oft sehr aktiv und verspielt. "Sie mögen alles, was sich bewegt, was rollt oder fliegt", betont Schmitz. Es müssen nicht immer teure Spielzeuge sein. Oft genügt es, einfach einen Ball aus zusammengeknülltem Papier oder eine Angel aus einem Ast und einer Feder zu basteln. "Wichtig ist, dass das Spielzeug sicher ist und keine Teile enthält, die die Katze verschlucken könnte", so die Tierexpertin.