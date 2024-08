Japankäfer und Co.: Wie gefährlich sind invasive Insekten?

Jetzt sind sie auch in Süddeutschland, die ersten Exemplare des Japankäfers. Er gehört wie Buchsbaumzünsler, Tigermücke , Asiatische Hornisse und Co. zu den invasiven Insekten . Diese verdrängen heimische Arten und verursachen, etwa durch Ernteausfälle oder Bekämpfungsmaßnahmen, weltweit wirtschaftliche Schäden in Höhe von 400 Milliarden Euro pro Jahr.