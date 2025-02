Edelschimmel als Geschmacksträger

Während der Blauschimmel "Penicillium roqueforti" dem Roquefort die typischen blauen Adern und sein markantes Aroma verleiht, sorgt zum Beispiel der Weißschimmel-Pilz "Penicillium camemberti" für die charakteristische samtige Schimmelkruste auf der Oberfläche eines Camemberts . Es komme aber auch immer auf das Alter an, so Neusser weiter.

Schimmelpilze werden eingeimpft

Um die Schimmelbildung gezielt zu fördern, werden bestimmte Käsesorten während des Reifeprozesses "inokuliert", also "beimpft". Hierfür werden sie mit breiten Nadeln durchstochen und mit dem gewünschten Schimmelpilz infiziert. Die so entstehenden Kanäle ermöglichen das Eindringen von Sauerstoff in den Käse, wodurch die Entwicklung des Schimmels unterstützt und beschleunigt wird.