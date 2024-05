Vier Mythen rund um den Kaffee: Was stimmt wirklich?

Kalt gebrühter Kaffee, auch "Cold Brew" gennant, hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Trendgetränk entwickelt. Immer wieder taucht dabei das Gerücht auf, kalt gebrühter Kaffee sei gesünder als solcher, der mit heißem Wasser aufgebrüht wird. Stimmt das?



Den Unterschied machen vor allem Wassertemperatur und Ziehzeit. Die ist bei kaltgebrühtem Kaffee nämlich deutlich länger als bei heißgebrühtem: Das Kaffeepulver muss in kaltem Wasser zwölf bis 24 Stunden ziehen, bevor der Kaffee gefiltert werden kann.



Außerdem können einige Bestandteile des Kaffeepulvers durch kaltes Wasser nicht gelöst werden. Das Ergebnis ist ein Kaffee, der etwas mehr Koffein und etwas weniger Säuren enthält. Die anregende Wirkung wird also verstärkt, während der Geschmack milder ausfallen kann. Gesünder ist kaltgebrühter Kaffee trotz aller Unterschiede aber nicht.