Ein weiteres Problem sind Schadstoffe in Kosmetika , die die Umwelt belasten. "Gerade Karnevalkosmetika enthalten oft schädliche Stoffe wie Mikroplastik , Mineralöl oder Azofarbstoffe", sagt Effers. Diese Inhaltsstoffe schaden nicht nur der Umwelt, sondern auch der Haut. Mikroplastik ist in losem Glitzer bereits seit Oktober 2023 EU-weit verboten, doch in vielen anderen Kosmetikprodukten noch bis 2035 erlaubt.