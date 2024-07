Kartoffeln: Was ist an der gesunden Knolle giftig?

"Mit der Wahl wollen wir auf die Giftwirkung in den grünen Pflanzenteilen und Früchten aufmerksam machen", teilte der Botanische Sondergarten Wandsbek mit. Denn die Knolle mit ihrer Stärke und dem hohen Gehalt an Vitamin C und B und ihrer Folsäure ist eigentlich sehr gesund und nicht giftig, wenn man ein paar Dinge über die Kartoffel weiß und beachtet.