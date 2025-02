In deutschen Haushalten leben mehr als 34 Millionen Haustiere mit unterschiedlichen Bedürfnissen. So klappt das Zusammenleben von Hunden, Katzen, Nagern oder Vögeln.

Damit es im Zusammenleben zwischen unterschiedlichen Haustieren wie Hunden und Katzen klappt, müssen ein paar Dinge beachtet werden. Quelle: dpa

Haustiere sind treue Begleiter, oft jahrelang fester Teil der Familie - deshalb sollte ihre Anschaffung gut überlegt sein. Besonders, wenn verschiedene Tierarten zusammengehalten werden sollen, zum Beispiel Hunde oder Katzen mit Vögeln , weiß Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. Grundsätzlich müssen die arteigenen Bedürfnisse jeder der Tierarten auch in einer Gemeinschaftshaltung erfüllt werden.

Keine Tierart darf in ihren Bedürfnissen eingeschränkt werden oder gar Schaden nehmen. „ Lea Schmitz, Deutscher Tierschutzbund e. V.

Es komme auch darauf an, ob die einzelnen Tierarten zusammen angeschafft wurden, so Schmitz weiter, welche Erfahrungen sie hätten oder ob sie nacheinander zusammengeführt, also vergesellschaftet, wurden.

Tierisch lecker: ZDF-Reporterin Valentina Kurscheid trifft mit ihrem Dackel auf eine Petfluencerin, die Futter und Hundeleckerchen selbst herstellt. Welche Snacks schmecken den Hunden am besten? 16.05.2023 | 3:58 min

Zusammen aufwachsen

Tierärztin Felicitas Behr ist auch Verhaltenstherapeutin für Tiere und sagt: "Definitiv ist von Vorteil, wenn die Tiere von klein auf zusammen aufwachsen". Die Sozialisation bei Katzen geht bis zur siebten Lebenswoche, bei Hunden dauert sie etwas länger.

Das Zusammenleben muss aber neutral bis harmonisch sein. „ Felicitas Behr, Tierärztin und Tier-Verhaltenstherapeutin

Ein negatives Erlebnis wäre, wenn die Katze den Hund direkt in den ersten Tagen mit den Krallen attackiert. Wichtig ist auch, dass die unterschiedlichen Tierarten in der Wohnung jeweils eigene Rückzugsplätze und individuelle Ruheflächen haben. So können sich selbst ältere Tierarten aneinander gewöhnen.

Mit Tieren den Lebensraum zu teilen ist für viele Menschen heutzutage selbstverständlich, aber das war nicht immer so. 14.06.2023 | 8:30 min

Tipps zur Eingewöhnung von Hunden und Katzen Katzen und Hunde können beispielsweise vorab durch ein Gitter getrennt werden, sodass sie sich zunächst nur sehen und riechen können. Wenn sich das Tier, das neu hinzugekommen ist, eingelebt hat und sicher fühlt, kann eine Zusammenführung versucht werden - allerdings nur unter Beobachtung. Nur so kann schnell eingegriffen werden, falls es doch zu unerwünschtem oder gar aggressivem Verhalten kommt.

Unterschiedliche Verhaltensweisen

Hunde und Katzen können einen Jagdtrieb zeigen. Demnach sei bei der zusätzlichen Haltung von Vögeln, beispielsweise Papageien, ganz besonders darauf zu achten, dass diese Tiere nicht in den Fokus gelangen, eine Beute zu sein, rät Selina Schlierenkamp vom Zentralverband Zoologische Fachbetriebe. "Diese drei Tierarten kommunizieren unterschiedlich. Deshalb ist es wichtig, die Verhaltensweisen der einzelnen Tierarten zu kennen." Die Expertin empfiehlt, die Tiere sorgfältig und in kleinen Schritten aneinander zu gewöhnen.

Das kann tatsächlich Wochen bis hin zu Monaten dauern. „ Selina Schlierenkamp, Zentralverband Zoologische Fachbetriebe

Wichtig ist auch, ob es sich bei den verschiedenen Tierarten um Einzelgänger oder Rudeltiere handelt.

In Münster wurden Einbrecher auf frischer Tat von zwei Papageien in der Wohnung überrascht. Das laute Geschrei der Tiere schlug die Täter in die Flucht. 12.02.2025 | 2:32 min

Tagesrhythmus beachten

Katzen, Hunde und Papageien sind tagaktive Haustiere. Doch wer zu Hunden und Katzen beispielsweise einen Hamster halten möchte, muss sich bewusst sein, dass diese Tierart nacht- und dämmerungsaktiv ist. Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund betont, "dass grundsätzlich auf Aktivitätszeiten der Tiere geachtet werden sollte, damit sie sich nicht gegenseitig stören." Man sollte also keine tagaktiven Tiere zusammen mit nachtaktiven Tieren im selben Raum halten, selbst wenn sie keinen direkten physischen Kontakt zueinander haben.

Die Vorstellung, dass ein geliebtes Haustier weglaufen könnte, ist für die meisten Menschen schrecklich. Mithilfe eines GPS-Trackers kann das entflohene Tier per App geortet werden. 29.01.2024 | 3:04 min

Misserfolg bei der Zusammenführung

Manche Tierarten können schlecht zusammenleben, wie zum Beispiel Meerschweinchen und Kaninchen. Beide Arten weisen ein unterschiedliches Verhaltensrepertoire auf. Während Kaninchen den Körperkontakt zu anderen Tieren suchen, bleiben Meerschweinchen eher auf Distanz. Kaninchen bevorzugen erhöhte Orte, Meerschweinchen halten sich gern in geschützten Verstecken auf.

Wenn alle Versuche einer Gewöhnung fehlschlagen, hilft nur noch, die Tiere zu trennen und wenn notwendig ein neues Zuhause zu suchen. „ Lea Schmitz, Deutscher Tierschutzbund e. V.

Lea Schmitz empfiehlt, sich bei einem auf die jeweilige Art oder auf Tierverhalten spezialisierten Tierarzt Hilfe zu suchen, wenn die Vergesellschaftung nicht funktioniert.

Valentina Kurscheid ist Redakteurin der ZDF-Sendung " Volle Kanne , Service täglich"

Tipps gegen tierische Langeweile : Warum Beschäftigung für Haustiere wichtig ist Beschäftigung ist sehr wichtig für das Wohlbefinden von Haustieren. Hunde und Katzen brauchen soziale Interaktion und mentale Anreize. Mit diesen Tipps kann man Vierbeiner fordern. von Arlette Geburtig mit Video