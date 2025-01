Solarstrom, KI-Regeln und Wahl: Das ändert sich im Februar

Ein erster Rechtsrahmen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Europäischen Union ist bereits seit vergangenem Sommer in Kraft. Einzelne Vorgaben werden aber Schritt für Schritt gültig. Ab dem 2. Februar greifen die ersten Verbote in den Mitgliedsstaaten und untersagen Technologien wie "Sozialkredit"-Systeme. Auch KI-Systeme, die Menschen nach Kriterien wie Hautfarbe, politischen und religiösen Ansichten oder sexueller Orientierung in Gruppen einteilen, sind dann verboten.