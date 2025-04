Stolze Eltern präsentieren gerne ihren niedlichen oder erfolgreichen Nachwuchs. Auch Iren Schulz von der Initiative " SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht " ist der Meinung, Kinderfotos gehören auf keinen Fall in Soziale Medien wie Facebook , Instagram, TikTok und Co. Doch nicht nur das Posten sieht sie kritisch: Die Verbreitung über private Chats sei auch nicht hundertprozentig sicher, so die Medienpädagogin. Mit Screenshots oder Downloads blieben Bilder aus Chats, Stories und Profilen ewig im Netz, auch wenn sie längst gelöscht wurden.