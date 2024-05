Bundes-Klinik-Atlas: Mehr Durchblick dank Krankenhausreform

Welche Klinik macht welche Behandlung gut? Für Patientinnen und Patienten ist das oft eine Art Blackbox. Um das zu ändern, geht heute ein neues Onlinetool an den Start: der Bundes-Klinik-Atlas (Inhalt verfügbar ab 12:45 Uhr am 17.05.2024). Er ist Teil des Krankenhaustransparenzgesetzes und soll interaktiv zentrale Parameter über Kliniken und ihre Behandlungen anzeigen, etwa wie oft bestimmte Eingriffe stattfinden.

Klinik-Atlas: Existierende Idee weitergeführt

Kritik von Krankenhausgesellschaft

Einige Parameter sagten zudem wenig über die Behandlungsqualität aus. "Patientinnen und Patienten sollten sich also jetzt nicht nur noch an dem Atlas orientieren, sondern das mit ihrem Arzt besprechen", sagt Gaß. Die niedergelassenen Praxen verwiesen in der Regel an spezialisierte Kliniken, das sei ein eingespieltes System.