Etikette und Höflichkeit: Knigge-Tipps für die Generation Z

Manieren sind out? Von wegen! Die Nachfrage nach Benimm-Kursen und Tutorials ist groß. Und auch junge Leute wissen, dass gutes Benehmen manche Türen öffnen kann.

Auch heutzutage sind Knigge-Tipps wichtig, um einen guten Eindruck zu machen. Wir haben getestet, wie gut junge Menschen sich mit den Benimmregeln im Restaurant auskennen. 01.02.2024 | 5:07 min

Wie isst man Pizza Knigge-konform? Wie funktioniert die richtige "Handy-Etikette" am Tisch? Und wer zahlt beim Date? Diese und ähnliche Fragen beantwortet der Knigge-Experte Clemens Graf von Hoyos auf seinem TikTok-Kanal "KniggeAkademie". Mit seinen Videos zeigt er auf charmante Art, dass gutes Benehmen nicht altbacken ist. Seine Follower sind vor allem junge Leute.

Locker, aber nicht ohne Anstand

Auch wenn sich in Bezug auf Umgangsformen einiges geändert hat, im Job heute eher das vertrauliche "Du" als das respektvolle "Sie" benutzt wird, die Kleidung im Büro und in Terminen legerer geworden ist, heißt das nicht, dass alle Anstandsregeln über Bord geworfen werden sollten.

Denn nicht alles, was lässig und unkonventionell ist, kommt beim Gegenüber gut an. So kann Lässigkeit auch unfreundlich, respektlos und ignorant wirken und damit die Beziehung zu anderen beeinträchtigen.

An welche Knigge-Regeln sollte man sich halten, um einen guten Eindruck zu machen? Clemens Graf von Hoyos klärt auf seinem TikTok-Channel "Kniggeakademie" über das Thema auf. 01.02.2024 | 11:11 min

Höflichkeit als Basis

Ein paar grundlegende Regeln der Höflichkeit sollte jeder kennen und beherrschen, glaubt der 35-jährige Clemens Graf von Hoyos, Leiter der KniggeAkademie. Er selbst entstammt einer adeligen Familie und wurde "streng erzogen". Heute hält er Seminare für Unternehmen, an Universitäten und für öffentliche Personen über Umgangsformen und Etikette.

Das Grundbedürfnis nach Respekt und Wertschätzung ist für alle gleich und verbindet uns. Clemens Graf von Hoyos, Leiter der KniggeAkademie

Das bedeutet, dass man sich in die Lage anderer versetzen und emphatisch reagieren sollte, sei es im persönlichen Gespräch oder in der Online-Kommunikation. Es ist wichtig, aufmerksam zuzuhören und die Perspektive anderer zu respektieren, auch wenn man anderer Meinung ist. "Knigge ist eine Geisteshaltung", erklärt von Hoyos. "Es geht vor allem um Respekt und Rücksichtnahme."

Die ersten Benimmregeln tauchen in Europa ab dem 15. Jahrhundert auf (Aus: "Die Geschichte des Essens: Vorspeise") 05.04.2015 | 2:30 min

Harmonisches Miteinander im Mittelpunkt Adolph Freiherr Knigge selbst war kein steifer Benimmonkel, wie viele glauben. Er war in Wirklichkeit ein Freigeist und Humanist. Sein 1788 erschienenes Buch “Über den Umgang mit Menschen“ war eher als Ratgeber für ein gutes Miteinander gedacht und nicht als Benimmfibel, als die es fälschlicherweise bis heute angesehen wird.

Knigge kommt nicht aus der Mode

Auch heutzutage sind Knigge-Tipps wichtig, um einen guten Eindruck zu hinterlassen und sympathisch zu wirken. "Das A und O ist 'Bitte' und 'Danke' zu sagen", so von Hoyos. "Das ist schon die halbe Miete."

4 Tipps für stilsicheres Auftreten

1. Was macht man mit dem Handy im Restaurant?

Laut Clemens von Hoyos fällt das Laut Clemens von Hoyos fällt das Handy unter die Kategorie "Proletenbesteck", so wie Geldbeutel, Autoschlüssel oder Portemonnaie. Sie alle haben auf dem Tisch nichts zu suchen. "Sollte man einen dringenden Anruf erwarten, sollte man dies dem Gegenüber vorab mit einer Entschuldigung kommunizieren und dann mit dem Handy kurz rausgehen, wenn der Anruf kommt. 2. Wer zahlt beim Date? Ganz einfach: Die Person, die eingeladen hat oder die das Treffen angeregt hat. Falls das Treffen schlecht gelaufen ist, steht es jedem frei, für sich selbst zu zahlen. 3. Wie hält man das Weinglas? Das Weinglas sollte man möglichst weit unten am Stil anfassen, denn: „Wer ein Stilglas hält am Bauch, ist stillos und ein Lauch“, sagt Michael Kutej, Geschäftsführer der Hanse Lounge. 4. Wie isst man Pizza korrekt? Grundsätzlich schneidet man Pizza in große Stücke und isst sie mit der Hand. In Neapel werden Pizzastücke auch gerne zweimal geklappt, bevor sie im Mund landen.

Gemeinsame Zeit am wichtigsten

Clemens von Hoyos sagt: "Grundsätzlich geht es beim gemeinsamen Essen aber nicht um die perfekten Umgangsformen sondern darum, dass alle Anwesenden einen angenehmen Abend verbringen."

Knigge soll sinngemäß gesagt haben, man solle am Tisch mehr Wert auf gute Unterhaltung als auf steife Etikette legen.

Die Königsdisziplin der Höflichkeit ist übrigens, über das Fehlverhalten anderer geflissentlich hinwegzusehen.

Arlette Geburtig ist Redakteurin der ZDF-Sendung " Volle Kanne - Service täglich"