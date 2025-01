Mit einem Hygrometer können Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Wohnräumen messen und diese kontrollieren. Das Messgerät zeigt die Luftfeuchtigkeit in einem Prozentwert an und hilft so dabei, das Raumklima im Blick zu behalten und Feuchtigkeitsprobleme wie beschlagene Fenster oder Schimmelbildung zu vermeiden. Die optimale Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40 und 60 Prozent. Hygrometer sind in digitaler und analoger Ausführung erhältlich.