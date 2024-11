Oft gerät auch in Vergessenheit, dass Mitarbeitende nicht immer aufgrund körperlicher Ursachen krankgeschrieben sind. "Krankheiten, insbesondere im psychischen Bereich , sieht man den Menschen ja in der Regel nicht an", erklärt Bender. Selbst wenn ein Detektiv herausfinden würde, dass jemand den ganzen Tag im Garten arbeite oder im Café sitze, spreche dies noch nicht dafür, dass er arbeiten könne.