Innen- oder Balkonkabine, Getränkepaket und Aktivitäten an Bord: Kreuzfahrt-Einsteiger sollten beim Buchen auf ein paar Dinge achten.

Die Auswahl an Reedereien und Kreuzfahrtschiffen ist groß. Gerade wer das erste Mal eine Schiffsreise bucht, ist möglicherweise mit dem Angebot und der Auswahl überfordert. Experten beantworten die wichtigsten Fragen für Kreuzfahrt-Einsteiger.

Die beste Zeit zum Buchen

"Was man nicht frühzeitig plant und organisiert, bezahlt man entweder mit Geld oder mit Kompromissen", sagt Alexis Papathanassis, Professor für Seetouristik und Touristik an der Hochschule Bremerhaven. Er empfiehlt, eine Kreuzfahrt sechs Monate bis zu einem Jahr im Voraus zu buchen. In der Regel gebe es zwischen Januar und März die besten Angebote.