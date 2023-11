Kündigung: Wann sie wirksam ist, wie man sich wehren kann

Bei der personenbedingten Kündigung liegt der Kündigungsgrund in Ihrer Person. Sie selbst sind beispielsweise wegen einer länger andauernden Erkrankung oder häufiger Kurzerkrankungen von mehr als sechs Wochen im Jahr nicht mehr in der Lage, die erforderliche Leistung vertragsgerecht zu erbringen.



Oder der Grund liegt in Ihrem Verhalten. Sie verweigern zum Beispiel zeitweise die Arbeit oder kommen häufig selbstverschuldet zu spät, so dass dem Arbeitgeber daraus ein Schaden entstehen kann.



Die dritte Möglichkeit, dem Arbeitnehmer zu kündigen, kann eine betriebliche Entscheidung oder Veränderung sein, zum Beispiel Auftragsmangel oder Stilllegung eines Betriebsteils.