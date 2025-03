Bilder mit KI bearbeiten

Handys lassen sich mithilfe von Selfies in der Galerie aufs eigene Gesicht trainieren, dann generiert man 'Fotos' von sich am Strand, auf dem Mars und sonst wo.

KI-Phone - Handy ohne Apps?

Die Telekom hat im letzten Jahr Aufsehen erregt mit einem "KI-Phone", das automatisch die passenden Apps anwählt und Informationen sucht. Beispiel: Auf die Spracheingabe "Ich will am 1. Mai für drei Tage nach Barcelona reisen" zeigt das Smartphone die passenden Flüge und Hotels an.

Bessere Texte mit Fantasie

Der Trend, die Suche nach Apps zu vermeiden, geht aber auch 2025 weiter: Es wird keine App mehr für KI-Text und -Sprache benötigt, hat Stefan Möllenhoff beobachtet. Aktuelle Smartphones könnten automatisch Gesprächsnotizen zu Meetings anlegen oder E-Mails in verschiedenen Tonalitäten von geschäftlich-seriös bis freundschaftlich-flapsig schreiben oder auch Telefonate in Echtzeit übersetzen. Allerdings rät der Experte, die Ergebnisse immer zu kontrollieren: "KIs neigen zu Halluzinationen - also dazu, ungefragt Dinge in Texte zu dichten."